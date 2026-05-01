Врач Ким рассказала, когда «попкорновую» болезнь уже нельзя вылечить

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. «Попкорновая» болезнь легких, которая встречается у вейперов, неизлечима в запущенных стадиях. Об этом ТАСС рассказала Татьяна Ким.ассистент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского университета.
«Возможность полного излечения зависит от стадии фиброзирующего процесса. В далеко зашедших случаях, к сожалению, полностью восстановить легкие нельзя — пораженные бронхиолы рубцуются и не регенерируют. В запущенных случаях развивается хроническая дыхательная недостаточность, требующая постоянной респираторной поддержки», — сказала она.
Ким резюмировала, что болезнь опасна необратимостью, поэтому ключевая задача — профилактика, особенно среди вейперов и работников вредных производств.
19 марта 2025 года был выявлен первый случай «попкорновой болезни легких» (EVALI), которая возникает у любителей вейпов. Отличительной особенностью недуга является звук, похожий на лопающийся попкорн, он исходит из легких больного. Примерно в 90% случаев больным требуется госпитализация.