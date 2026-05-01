МВД утвердило критерии оценки эффективности автошкол

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. МВД России утвердило перечень показателей и критериев оценки автошкол, занимающихся обучением водителей соответствующих категорий и подкатегорий, следует из приказа ведомства.
«Утвердить прилагаемый перечень показателей и критериев оценки эффективности результатов реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность и реализующими основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», — говорится в документа.
Перечень показателей и критериев эффективности автошкол, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств, предлагается оценивать по доле кандидатов в водители, успешно сдавших теоретические и практические экзамены с первой попытки, от общего количества выпускников данной организации, сдававших эти испытания, а также доле теоретических и практических экзаменов, не сданных выпускниками, от общего количества проведенных экзаменов.
Также оценка эффективности автошкол будет включать значение числа ДТП, в которых погибли и пострадали люди и произошедших из-за нарушений ПДД выпускниками — начинающими водителями, на 1 тыс. выпускников — начинающих водителей.
Формирование перечня показателей, оценки эффективности в соответствии с установленными критериями предусматривается осуществлять один раз в год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Первые отчеты планируется начать с оценки эффективности профессионального обучения за 2027 год. Приказ вступает в силу с 28 мая 2026 года.