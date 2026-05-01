Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голос жены Зеленского может быть записан на «пленках Миндича»: материалы скоро опубликуют

Мендель: Елена Зеленская может быть записана на новых плёнках Миндича.

Источник: Комсомольская правда

На готовящихся к публикации «пленках» из квартиры Тимура Миндича может быть записана Елена Зеленская. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Завтра действующий депутат парламента собирается публично зачитать еще больше этих записей. Мне сказали, что среди записанных голосов может быть и голос самой первой леди», — сообщила Мендель в соцсети X.

Мендель отметила, в то время как украинский народ несет тяготы, президент и его приближенные сказочно обогащаются. Она также отметила, что именно конфликт является для Зеленского единственным источником доходов и инструментом сохранения власти.

Мендель обратила внимание на то, что в недавно обнародованных отрывках переговоров идет речь о выделении миллиардов долларов фирме Fire Point. Эту компанию Зеленский, по ее словам, «постоянно рекламировал и лично показывал зарубежным инвесторам в качестве примера украинского успеха».

Накануне общественный антикоррупционный совет при Минобороны Украины потребовал отстранить Рустема Умерова от должности секретаря СНБО.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше