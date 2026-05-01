Голос жены Зеленского может быть записан на «пленках Миндича»: материалы скоро опубликуют

На готовящихся к публикации «пленках» из квартиры Тимура Миндича может быть записана Елена Зеленская. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Завтра действующий депутат парламента собирается публично зачитать еще больше этих записей. Мне сказали, что среди записанных голосов может быть и голос самой первой леди», — сообщила Мендель в соцсети X.
Мендель отметила, в то время как украинский народ несет тяготы, президент и его приближенные сказочно обогащаются. Она также отметила, что именно конфликт является для Зеленского единственным источником доходов и инструментом сохранения власти.
Мендель обратила внимание на то, что в недавно обнародованных отрывках переговоров идет речь о выделении миллиардов долларов фирме Fire Point. Эту компанию Зеленский, по ее словам, «постоянно рекламировал и лично показывал зарубежным инвесторам в качестве примера украинского успеха».
Накануне общественный антикоррупционный совет при Минобороны Украины потребовал отстранить Рустема Умерова от должности секретаря СНБО.