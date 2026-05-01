Эксперт назвала наиболее востребованные авиамаршруты между Россией и Китаем

РИА Новости: в России наиболее востребованы рейсы в Пекин и Шанхай.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 1 мая — РИА Новости. Наиболее востребованными и перспективными авиамаршрутами между РФ и КНР по итогам 2025 года стали маршруты, связывающие региональные аэропорты России с крупнейшими хабами Китая — Пекином и Шанхаем, заявила РИА Новости генеральный директор ООО «Сибирские аэропорты» Юлия Эльрих.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия постоянно увеличивает географию прямого авиасообщения с зарубежными странами, для увеличения турпотока из КНР необходимы 100 дополнительных авиарейсов в неделю.

«Анализ итогов 2025 года показывает, что наиболее востребованы и перспективны маршруты, связывающие региональные аэропорты России, такие как Сочи, Красноярск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Новокузнецк с крупнейшими хабами Китая — Пекином и Шанхаем, а также с регионами и городами, которые традиционно имеют тесные связи с Россией, в частности, Харбин, Далянь, Маньчжурия», — заявила Эльрих.

По ее словам, «отдельного внимания заслуживают туристические перевозки из российских регионов на остров Хайнань, которые пользуются стабильно высоким спросом».

«Сейчас важнейшая задача — привлечение китайских авиакомпаний для оперирования на авиамаршрутах из Китая в регионы России, что позволит существенно расширить географию полетов и нарастить частоту рейсов. Это также позволит сбалансировать рынок и снять нагрузку с российских перевозчиков в условиях сохраняющегося дефицита воздушных судов», — отметила она.

