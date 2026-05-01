«Угрозы достигли предела»: в Германии раскритиковали Трампа после слов о выводе войск США

Politico: Германия заявила, что политика грубых угроз Трампа исчерпала себя.

Источник: Комсомольская правда

Власти Германии считают, что «политика грубых угроз» президента США Дональда Трампа исчерпала себя, и ожидают от Белого дома более ответственного подхода. Об этом пишет Politico.

«Политика грубых угроз Трампа достигла своего предела. Его риторика стала затасканной. Вывод американских войск из Германии серьезно ослабил бы сами Соединенные Штаты», — сказал источник издания.

Заявления о возможном сокращении американских войск в ФРГ «шокировали Пентагон и ошеломили представителей военных кругов США». Инсайдер из Конгресса уточнил, что к словам Трампа все же следует относиться серьезно.

Ранее президент США заявил, что Белый дом рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Германии. Он также допускает пересмотр военного присутствия в Италии и Испании. Трамп отметил, что США не намерены бесконечно содержать свои войска в странах, где союзники не оказывают поддержки.

