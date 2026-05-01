Супруга Зеленского зарегистрировала в ЕС бренд для бизнес-услуг и канцелярии

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в Евросоюзе торговую марку, которая охватывает в том числе финансы, аудиты, ведение переговоров по контрактам, точилки, держатели для денег и цветочные горшки. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщило РИА Новости.
Из документов следует, что торговая марка «Саммит первых леди и джентльменов» (Summit of First Ladies and Gentlemen) зарегистрирована в ведомстве по интеллектуальной собственности ЕС.
Классификация товарного знака охватывает несколько товаров и услуг, в том числе контрактную деятельность, консультационные услуги, аудит, финансы, посредничество, юридические услуги, маркетинг и поиск спонсоров. Также возможная деятельность включает съемку рекламных роликов, проведение конкурсов красоты и опросов. В список товаров вошли множество канцелярских и других принадлежностей.
В документах в качестве владельца указана Елена Зеленская, патентным поверенным является гражданин Болгарии Эмил Бенатов, говорится в статье.
Мать Владимира Зеленского, 74-летнняя Римма стала владелицей элитных апартаментов в Дубае стоимостью 3,2 миллиона долларов. Жилье площадью 200 квадратных метров находится в самом высоком здании в мире — многофункциональном небоскребе Бурдж-Халифа.