Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супруга Зеленского зарегистрировала в ЕС бренд для бизнес-услуг и канцелярии

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в Евросоюзе торговую марку, которая охватывает в том числе финансы, аудиты, ведение переговоров по контрактам, точилки, держатели для денег и цветочные горшки. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщило РИА Новости.

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в Евросоюзе торговую марку, которая охватывает в том числе финансы, аудиты, ведение переговоров по контрактам, точилки, держатели для денег и цветочные горшки. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщило РИА Новости.

Из документов следует, что торговая марка «Саммит первых леди и джентльменов» (Summit of First Ladies and Gentlemen) зарегистрирована в ведомстве по интеллектуальной собственности ЕС.

Классификация товарного знака охватывает несколько товаров и услуг, в том числе контрактную деятельность, консультационные услуги, аудит, финансы, посредничество, юридические услуги, маркетинг и поиск спонсоров. Также возможная деятельность включает съемку рекламных роликов, проведение конкурсов красоты и опросов. В список товаров вошли множество канцелярских и других принадлежностей.

В документах в качестве владельца указана Елена Зеленская, патентным поверенным является гражданин Болгарии Эмил Бенатов, говорится в статье.

Мать Владимира Зеленского, 74-летнняя Римма стала владелицей элитных апартаментов в Дубае стоимостью 3,2 миллиона долларов. Жилье площадью 200 квадратных метров находится в самом высоком здании в мире — многофункциональном небоскребе Бурдж-Халифа.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше