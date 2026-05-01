Джанни Инфантино объявил о планах переизбраться на пост главы ФИФА

Ранее сообщалось, что сборная Ирана по футболу выступит на чемпионате мира 2026 года. Это подтвердил Джанни Инфантино на конгрессе ФИФА. По его словам, команда будет играть в США. Инфантино подчеркнул, что футбол должен объединять людей, а не разъединять их.