Джанни Инфантино объявил о планах переизбраться на пост главы ФИФА

Инфантино заявил, что период выдвижения кандидатов открывается 30 апреля. Он подчеркнул, что воспринимает это как честь. Глава ФИФА также отметил, что испытывает смирение в преддверии голосования. По его словам, он планирует стать одним из претендентов на пост президента организации.
«Хочу сказать всем вам, что я буду одним из кандидатов на выборах президента ФИФА в следующем году», — заявил он.
Выборы президента ФИФА пройдут в 2027 году. Точная дата голосования пока не назначена. Инфантино руководит организацией с 2016 года.
