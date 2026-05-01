«Роскосмос» впервые успешно запустил ракету «Союз-5»

27 июня 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов объявил о необходимости перенести летные испытания «Союза-5» на 2025 год. А уже спустя четыре месяца генеральный конструктор «Прогресса» Равиль Ахметов указал, что первый полет может пройти в 2026 году. Тем не менее, в марте 2025 года пресс-служба «Роскосмоса» написала: «Разработка ракеты-носителя “Союз-5” находится на заключительном этапе. Ее первый пуск с Байконура запланирован на конец 2025 года».