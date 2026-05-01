Рядовой Степаненко спас раненого сослуживца и ликвидировал БПЛА ВСУ

Российский военнослужащий Константин Степаненко спас раненого сослуживца и ликвидировал два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что боец из группы эвакуации Степаненко оказал первую помощь раненому и доставил его в точку эвакуации. По пути он ликвидировал два FPV-дрона.
«Добравшись до места, где находился раненый российский военнослужащий, Константин приступил к оказанию первой медицинской помощи. Стабилизировав его состояние, Константин Степаненко приступил к транспортировке боевого товарища до точки эвакуации. Во время движения Константин заметил в воздухе два ударных БПЛА противника, движущихся в их сторону. Несмотря на сложную обстановку, рядовой Константин Степаненко меткими выстрелами из личного стрелкового оружия ликвидировал вражеские дроны и добрался до района эвакуации», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Александре Горине. Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Горина под БПЛА и огнём миномётов зашла на позиции украинских войск с фланга и приступила к их зачистке.
«Горин первый вступил в стрелковый бой с солдатами ВСУ и ликвидировал нескольких противников. Позиция была взята, но украинские военные попытались отбить её. Российские штурмовики ликвидировали большую часть подкрепления противника, остатки ВСУ отступили, позиция была удержана», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.