Жена Зеленского зарегистрировала в ЕС свой бренд «Саммит первых леди и джентльменов»: вот что она будет продавать

Жена киевского главаря Елена Зеленская оформила в Евросоюзе торговую марку. Сфера действия знака включает финансовые услуги, аудит, контрактные переговоры, а также точилки, денежные держатели и цветочные горшки. Об этом пишет РИА Новости.
Документы свидетельствуют, что торговая марка «Саммит первых леди и джентльменов» (Summit of First Ladies and Gentlemen) зарегистрирована в патентном ведомстве ЕС.
Уточняется, что товарный знак охватывает широкий спектр услуг: от контрактной деятельности, финансов, аудита и юруслуг до маркетинга, поиска спонсоров, съемки рекламы, конкурсов красоты и опросов.
В документах на регистрацию владельцем значится Елена Зеленская, а патентным поверенным — болгарин Эмил Бенатов.
Свидетельство действительно во всех странах ЕС до мая 2032 года.
