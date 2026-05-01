Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек ранены при нападении в школу в США: пострадали ученики и персонал

В США неизвестный напал с ножом на школу, пять человек пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В штате Вашингтон в результате нападения неизвестного с ножом в школе пострадали не менее пяти человек. Об этом сообщает местное отделение Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел в старшей школе города Такома в четверг после полудня. Все пострадавшие были госпитализированы, состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое.

Подозреваемый в нападении задержан, его личность и мотивы пока не раскрываются. Как уточняет NBC News, пострадавшими являются четверо учеников и сотрудник охраны учебного заведения.

Ранее KP.RU сообщал, что в ресторане в штате Нью-Джерси вооруженные люди в масках открыли стрельбу. По данным полиции, нападение было спланированным. Однако мотивы стрелявших пока остаются неизвестными. В результате стрельбы погиб один человек.

