Пять человек ранены при нападении в школу в США: пострадали ученики и персонал

В штате Вашингтон в результате нападения неизвестного с ножом в школе пострадали не менее пяти человек. Об этом сообщает местное отделение Fox News.
По данным телеканала, инцидент произошел в старшей школе города Такома в четверг после полудня. Все пострадавшие были госпитализированы, состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое.
Подозреваемый в нападении задержан, его личность и мотивы пока не раскрываются. Как уточняет NBC News, пострадавшими являются четверо учеников и сотрудник охраны учебного заведения.
Ранее KP.RU сообщал, что в ресторане в штате Нью-Джерси вооруженные люди в масках открыли стрельбу. По данным полиции, нападение было спланированным. Однако мотивы стрелявших пока остаются неизвестными. В результате стрельбы погиб один человек.