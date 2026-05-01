Археолог Бутягин едет в Петербург

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Освобожденный в рамках обмена археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин направляется домой в Санкт-Петербург, где планирует вернуться к работе и посетить музей.
«К счастью, большинство проектов я выполнил в Эрмитаже и не подвел свой музей своим отсутствием. Но сейчас надо опять включаться в работу», — заявил Бутягин «Известиям».
Кроме того, Бутягин добавил, что по прибытии в Санкт-Петербург намерен добраться домой самостоятельно и без торжественной встречи. Отмечается, что поезд приходит рано утром, и ему важно прийти домой «своими ногами» — это помогает почувствовать, будто пережитого в польской тюрьме не было.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
Ранее в результате обмена заключенными по формуле «пять на пять» из Польши были освобождены россияне — археолог Александр Бутягин и Нина Попова, а также белорусские разведчики Александр Балан и Владислав Надейко. В Польшу были переданы журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Андрей Почобут, а также Гжегож Гавел и Томаш Бероза. Двух последних белорусское госагентство Белта назвало польскими гражданами.