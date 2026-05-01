Карл III ответил Трампу на отмену пошлин на виски: «Поднимет бокал»

Карл III приветствовал отмену Дональдом Трампом пошлин на шотландский виски. Это было сделано по просьбе британского монарха. Об этом сообщает Букингемский дворец.
«Король был проинформирован о теплом жесте со стороны президента Трампа. Он направляет свои искренние слова благодарности за решение, которое сильно повлияет на британскую индустрию виски и занятых в ней людей», — говорится в заявлении.
Напомним, Трамп анонсировал отмену пошлин на ввоз шотландского виски после визита в Вашингтон короля Карла III и его супруги Камиллы.
Король выступил в Конгрессе, а также был принят Трампом в Белом доме.
По данным агентства Bloomberg, в результате введения импортных пошлин Британия несет потери в размере примерно 27 млн долларов в месяц.
Ранее американский президент признал, что США придется вернуть $159 млрд незаконно взимавшихся импортных пошлин.