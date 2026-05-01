Стать участниками амбассадорской программы проекта «Профразвитие» могут молодые жители Хабаровского края

Набор в амбассадорскую программу проекта «Профразвитие» открыла президентская платформа «Россия — страна возможностей». Представителей Хабаровского края приглашают стать частью большой команды, меняющей подход к построению карьеры в стране. Амбассадорам предстоит развивать сообщество в регионах, работать с реальными карьерными возможностями и помогать другим делать первые шаги в профессии. Проект реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети». В амбассадорской программе «Профразвития» 2026 года предлагаются 4 ключевых направления работы: амбассадор.лектор, амбассадор.активист, амбассадор.наставник и амбассадор.медиа. Подать заявку на участие в амбассадорской программе проекта «Профразвитие» можно до 10 мая на цифровой платформе.