1 мая в Хабаровском крае без штормов, но с дождями в отдельных районах

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 1 мая опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В городе Хабаровске ожидается преимущественно сухая погода. Ночью температура составит от +7 градусов до +9 градусов, днём — от +15 градусов до +17 градусов. Ветер будет юго западным и западным, со скоростью 4−10 м/с, порывы могут достигать 15−20 м/с.
Южные районы края могут столкнуться с небольшим дождём. Ночные показатели температуры здесь ожидаются на уровне от +5 градусов до +10 градусов, дневные — от +15 градусов до +20 градусов. Скорость ветра составит 9−14 м/с, при этом возможны порывы до 15−20 м/с.
В центральных районах местами ожидается небольшой дождь, однако в Советско Гаванском, Ванинском, Хабаровском и Нанайском районах осадков не предвидится. Температура ночью прогнозируется от −3 градусов до +9 градусов, днём — от +9 градусов до +18 градусов. Ветер будет западных направлений, 5−14 м/с, местами возможны порывы до 15−20 м/с.
Северные районы края столкнутся с осадками в виде дождя и мокрого снега, местами сильными (за исключением Охотского МО). Ночью температура будет колебаться от −6 градусов до +2 градусов, днём — от −1 градуса до +11 градусов. Ветер разных направлений, скоростью 5−14 м/с, на побережье ожидаются порывы до 15−20 м/с.
Источник: ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
