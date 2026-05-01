Приморские учёные научились лечить герпес водорослями

Учёные Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН создали инновационную систему доставки противовирусного препарата ацикловира на основе красных водорослей. Разработка не только усиливает действие лекарства, но и позволяет снизить дозировку, что критически важно при растущей устойчивости вируса герпеса, сообщают исследователи.
Коллектив авторов под руководством Ирины Ермак использовал каррагинаны — сульфатированные полисахариды из водоросли Chondrus armatus. Главная проблема классического ацикловира — низкая биодоступность и необходимость приёма высоких доз, что вызывает побочные эффекты. Новый подход решает эти вопросы: каррагинаны образуют с ацикловиром прочные комплексы за счёт водородных и координационных связей (энергия связи — около 13−20 ккал/моль).
Но ключевой момент — синергия действия. Ацикловир лишь блокирует размножение вируса, но не предотвращает его прикрепление к клеткам. Каррагинан же эффективно препятствует вирусной адсорбции. Вместе они атакуют герпес на разных этапах инфекции. В экспериментах на клетках Vero комплекс показал профилактический эффект, которого нет у чистого ацикловира, а при лечении уже инфицированных клеток продемонстрировал сопоставимую эффективность.
Ещё более впечатляют результаты липосомальной формы комплекса. Липосомы (микроскопические пузырьки, похожие на клеточные мембраны) обеспечили отличную мукоадгезию — способность прилипать к слизистым. Селективный терапевтический индекс достиг 344 при лечении и 128 при профилактике. Это значительно выше порога в 100, который считается признаком широкого терапевтического окна. Простыми словами: новый препарат эффективно подавляет вирус, почти не вредя здоровым клеткам.
Разработка особенно актуальна для лечения герпеса на слизистых — например, при генитальном герпесе или поражениях полости рта. Каррагинаны уже входят в ведущие фармакопеи мира как безопасные вспомогательные вещества, что ускорит выход новой формы на рынок. Учёные планируют дальнейшие доклинические исследования, чтобы подтвердить потенциал комплекса как средства, способного не только лечить, но и предотвращать герпесвирусные инфекции.