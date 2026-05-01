Приморские учёные научились лечить герпес водорослями

Но ключевой момент — синергия действия. Ацикловир лишь блокирует размножение вируса, но не предотвращает его прикрепление к клеткам. Каррагинан же эффективно препятствует вирусной адсорбции. Вместе они атакуют герпес на разных этапах инфекции. В экспериментах на клетках Vero комплекс показал профилактический эффект, которого нет у чистого ацикловира, а при лечении уже инфицированных клеток продемонстрировал сопоставимую эффективность.