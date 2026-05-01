В Венгрии скандал: нового премьер-министра уже обвинили в кумовстве из-за назначения зятя

Лидер «Тисы» Мадьяр предложил кандидатуру своего зятя на пост главы Минюста.

Источник: Комсомольская правда

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил кандидатуру своего зятя Мартона Меллетей-Барны на пост министра юстиции. Об этом он сообщил в социальной сети.

«Я попросил юридического директора партии “Тиса” Мартона Меллетей-Барну возглавить министерство юстиции. Мартон Меллетей-Барна работает юристом последние два десятилетия», — сказал венгерский политик.

Мадьяр не упомянул о семейной связи. По данным телеканала М1, данное предложение вызвало общественную дискуссию и обвинения в кумовстве из-за родственных связей между лидером «Тисы» и кандидатом.

Напомним, после обработки 100% голосов партия «Тиса» получила 141 место в парламенте Венгрии. Прежний правящий альянс «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» занял 52 мандата.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия вернется к полноценному и активному участию в работе ЕС и НАТО. По его словам, он намерен предпринять меры для укрепления демократии в стране.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше