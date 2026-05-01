Адвокат назвала главное правило при дарении жилья

С 13 января 2025 года простая письменная форма дарственной больше не действует. Теперь договор нужно обязательно заверять у нотариуса. При этом налоговые льготы для родственников сохранены: они по-прежнему не платят налог при дарении. Адвокат советует проверять информацию о законах в официальных источниках, чтобы не стать жертвой фейков.