Адвокат назвала главное правило при дарении жилья

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В интернете вновь появились сообщения о якобы новых правилах дарения недвижимости, но на самом деле изменения вступили в силу ещё в январе 2025 года. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Ирина Шеерман.
«В настоящее время договор дарения недвижимого имущества между гражданами подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Закон не делает исключений — ни для посторонних, ни для близких родственников», — пояснила эксперт.
С 13 января 2025 года простая письменная форма дарственной больше не действует. Теперь договор нужно обязательно заверять у нотариуса. При этом налоговые льготы для родственников сохранены: они по-прежнему не платят налог при дарении. Адвокат советует проверять информацию о законах в официальных источниках, чтобы не стать жертвой фейков.