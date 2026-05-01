Бронхи в опасности: Учёный назвал дефициты, которые душат во время цветения

В ряде научных исследований проводится анализ корреляции между дефицитом микроэлементов в окружающей среде, её загрязнением тяжелыми металлами и отклонениями в состоянии здоровья детского и взрослого населения. В районах с неблагоприятной экологической обстановкой наблюдается повышенная частота аллергических и бронхолегочных заболеваний. Как недостаток, так и избыток макро- и микроэлементов оказывают негативное влияние на иммунологические показатели, что приводит к активации механизмов прогрессирования соматических заболеваний и угнетению защитных функций организма.