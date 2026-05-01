В России появился ГОСТ на сигаретный табак

РИА Новости: Росстандарт утвердил новый ГОСТ на табак для сигарет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на «начинку» сигарет — волокно, которое используется в табачных изделиях, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака в изделиях. Они вступят в силу в июле текущего года.

«От ширины волокна зависит расход табака при производстве сигарет, масса табака в сигарете и в конечном итоге содержание смолы, никотина и монооксида углерода в дыме», — объяснили в Росстандарте.

Так, для трубочного табака ширина волокна должна быть более 1 миллиметра, а уже для курительного — меньше этого значения.

«ГОСТ позволит использовать единый метод идентификации табачной продукции, в том числе при проведении контрольных мероприятий, снизит риски возникновения противоречий при определении вида и типа продукции и повысит прозрачность рынка», — заключили в Росстандарте.