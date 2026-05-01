Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд решит судьбу Бритни Спирс после вождения в пьяном виде: подробности

TMZ: Бритни Спирс обвиняют в вождении в нетрезвом виде.

Источник: Комсомольская правда

Известная американская певица и актриса Бритни Спирс обвиняется в вождении в нетрезвом виде. Об этом пишет TMZ.

В суде 4 мая певице предложат пойти на соглашение с прокуратурой и признать себя виновной.

В первых числах марта портал TMZ информировал о том, что в Калифорнии дорожные полицейские остановили Бритни Спирс по подозрению в пьяной езде. В апреле, как сообщал журнал The Hollywood Reporter, певица легла в реабилитационный центр.

В марте известная певица уже проводила ночь в тюремной камере за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Проблемы с алкоголем у Бритни Спирс начались, как известно, в юном возрасте. Еще в середине 2000-х в прессу попадали ее снимки в невменяемом виде — без нижнего белья. Уже в тот период она проходила курс лечения в реабилитационной клинике.