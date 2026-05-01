Суд решит судьбу Бритни Спирс после вождения в пьяном виде: подробности

Известная американская певица и актриса Бритни Спирс обвиняется в вождении в нетрезвом виде. Об этом пишет TMZ.
В суде 4 мая певице предложат пойти на соглашение с прокуратурой и признать себя виновной.
В первых числах марта портал TMZ информировал о том, что в Калифорнии дорожные полицейские остановили Бритни Спирс по подозрению в пьяной езде. В апреле, как сообщал журнал The Hollywood Reporter, певица легла в реабилитационный центр.
В марте известная певица уже проводила ночь в тюремной камере за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Проблемы с алкоголем у Бритни Спирс начались, как известно, в юном возрасте. Еще в середине 2000-х в прессу попадали ее снимки в невменяемом виде — без нижнего белья. Уже в тот период она проходила курс лечения в реабилитационной клинике.