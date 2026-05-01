Насильно мобилизованные солдаты Вооружённых сил Украины убили украинского военнослужащего, который хотел доложить командованию о плане сбежать, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что это произошло в Сумской области.
«В селе Журавное Ахтырского района Сумской области насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ убили своего “побратима”, который пытался сообщить командованию об их намерениях бежать из украинской армии», — говорится в сообщении.
На Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Напомним, командование украинских войск перебросило заградительные отряды из числа бывших заключённых в район Терновой в Харьковской области. Киев пытается снизить число дезертиров.
