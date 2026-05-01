В России будут оценивать работу автошкол по новым показателям: что известно

МВД России утвердило перечень показателей и критериев, по которым будет оцениваться эффективность работы автошкол. Об этом говорится в ведомственном приказе, который вступает в силу 28 мая 2026 года.
В документе закрепляется система оценки качества обучения в организациях, реализующих программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
Среди ключевых критериев: доля курсантов, успешно сдавших теоретический и практический экзамены с первой попытки, а также процент несданных экзаменов среди выпускников автошкол.
Отдельно будет учитываться статистика дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих водителей, повлекших гибель или травмы людей и произошедших из-за нарушений ПДД. Этот показатель будет рассчитываться на 1 тысячу выпускников.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с марта в автошколах граждане могут проходить теоретический курс в дистанционном формате. По словам депутата Госдумы Павла Федяева, автошколам увеличили количество часов вождения для обучения на категорию «B».