В России будут оценивать работу автошкол по новым показателям: что известно

МВД России утвердило критерии оценки эффективности автошкол.

Источник: Комсомольская правда

МВД России утвердило перечень показателей и критериев, по которым будет оцениваться эффективность работы автошкол. Об этом говорится в ведомственном приказе, который вступает в силу 28 мая 2026 года.

В документе закрепляется система оценки качества обучения в организациях, реализующих программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств.

Среди ключевых критериев: доля курсантов, успешно сдавших теоретический и практический экзамены с первой попытки, а также процент несданных экзаменов среди выпускников автошкол.

Отдельно будет учитываться статистика дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих водителей, повлекших гибель или травмы людей и произошедших из-за нарушений ПДД. Этот показатель будет рассчитываться на 1 тысячу выпускников.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с марта в автошколах граждане могут проходить теоретический курс в дистанционном формате. По словам депутата Госдумы Павла Федяева, автошколам увеличили количество часов вождения для обучения на категорию «B».