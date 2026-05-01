Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Daily Telegraph: в НАТО не обсуждают вывод части войск США из Германии

В случае потенциального вывода войск США из ФРГ они могут быть переброшены в Гренландию, Румынию или Польшу.

Источник: Комсомольская правда

Страны-члены НАТО не рассматривают сокращение военного присутствия США в Германии. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в Альянсе.

Уточняется, что Североатлантический совет как главный политический орган НАТО не вел дискуссий о сокращении американского контингента в Германии. Подобных сигналов не поступало ни от Берлина, ни от Вашингтона.

Источники газеты также отметили, что в случае частичного вывода войск США они могут быть переброшены в Гренландию, Румынию, Польшу или ближневосточные государства.

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил о возможности уменьшить численность американских войск в Италии и Испании. Как пояснил глава государства, Соединенные Штаты не будут бесконечно финансировать свое военное присутствие в тех странах-союзниках, которые недостаточно поддерживают Америку.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше