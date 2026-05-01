Daily Telegraph: в НАТО не обсуждают вывод части войск США из Германии

Уточняется, что Североатлантический совет как главный политический орган НАТО не вел дискуссий о сокращении американского контингента в Германии. Подобных сигналов не поступало ни от Берлина, ни от Вашингтона.
Источники газеты также отметили, что в случае частичного вывода войск США они могут быть переброшены в Гренландию, Румынию, Польшу или ближневосточные государства.
Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил о возможности уменьшить численность американских войск в Италии и Испании. Как пояснил глава государства, Соединенные Штаты не будут бесконечно финансировать свое военное присутствие в тех странах-союзниках, которые недостаточно поддерживают Америку.