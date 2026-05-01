Муж новой возлюбленной Стаса Пьехи заявил, что певец разрушил его семью

31-летняя Полина Плеханова работает стилистом на передаче «Модный приговор» Первого канала. Весной прошлого года она закрутила роман с певцом Стасом Пьехой. Пара не скрывает своих отношений. Девушка публикует в соцсети совместные фото с артистом.
Из-за связи с 45-летним Пьехой Плеханова ушла от супруга, от которого воспитывает шестилетнего сына. Егор Романов рассказал, что подал на развод с женой.
— Их завязывающиеся отношения стали причиной развода. Я разорвал отношения и подал на развод, как только об этом узнал. Я не держу обид и зла, а напротив даже благодарен. Сам бы я не решился разрушить семью. Осталось множество незакрытых вопросов, — заявил мужчина изданию Super.
Стилистка уже живет вместе с певцом.
— Приезжая домой к супругу, она удаляла переписки со Стасом. Теперь она запрещает мужу видеться с сыном и претендует на все имущество, заработанное им, — цитирует инсайдера портал.
Ранее сообщалось, что Стас Пьеха закрутил роман со стилисткой Полиной Плехановой, которая работает с ним. Она моложе артиста на 14 лет.