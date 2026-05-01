Полицейские ЕАО получили пять новых служебных машин

Начальник УМВД России по Еврейской автономной области генерал майор полиции Александр Добровольский провёл гарнизонный развод в Саду воинского духа. В ходе мероприятия сотрудникам передали ключи от новых служебных автомобилей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пять транспортных средств направлены в центр кинологической службы и подразделения изоляторов временного содержания области. В торжественной обстановке генерал майор вручил ведомственные награды, почётные грамоты и благодарности лучшим сотрудникам.
В ходе инструктажа глава регионального УМВД обратил внимание подчинённых на задачи, связанные с подготовкой к празднованию Дня Победы. Он также подчеркнул необходимость быстрого реагирования на обращения жителей региона.
Завершился гарнизонный развод традиционным торжественным маршем. После церемонии сотрудники правоохранительных органов вернулись к выполнению служебных обязанностей.
