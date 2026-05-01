Мошенники угрожают борщевиком: вскрылась новая схема обмана

Мошенники начали использовать новую схему для обмана россиян. Теперь аферисты пугают граждан штрафами за борщевик на участке. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«В уведомлении сообщается, что на участке обнаружены очаги опасного сорняка», — рассказал собеседник агентства.
Схема мошенников следующая: жертве сообщают о якобы угрожающем штрафе в 50 тыс. рублей, а затем, предлагая «решить проблему» или заплатить меньше, мошенники толкают дачника на фишинговый сайт — копию портала «Госуслуги».
Напомним, что с 1 марта в России резко выросли штрафы за борщевик, золотарник канадский и гигантский, амброзию полыннолистную, клен ясенелистный, люпин многолистный, рейнутрию японскую на земельном участке: суммы доходят до 100 тыс. рублей.