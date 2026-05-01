Музаев: устный экзамен по истории для девятиклассников не будет очень сложным

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Новый обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников на начальном этапе не будут делать намеренно сложным, чтобы не вызвать отторжения у школьников. Главная задача — сформировать интерес к предмету и желание его знать. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Мы никогда новые экзамены или новый формат экзамена не стараемся делать каким-то суперсложным, понимая, что это впервые. Чтобы не вызвать, в первую очередь, отторжения у всех, нам важно, чтобы предмет истории любили и хотели знать его хорошо. И здесь тоже не будет самоцели делать какой-то сложный экзамен на первом этапе», — сказал Музаев.
Модель экзамена пока обсуждается, его введение планируется не ранее 2028 года, предположительно, в феврале.