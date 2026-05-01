Бутягин планирует поехать в Крым в ближайшие месяцы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российский археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, планирует уже в ближайшие месяцы вновь отправиться в Крым. Об этом он сообщил «Известиям».
«Ну конечно, как я могу туда [в Крым] не съездить, может быть будет даже конференция, на нее съезжу, может быть и в мае, но в июле уж точно», — сказал Бутягин в ответ на вопрос газеты о планах поехать в Крым.
Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога — после очередного продления он должен был оставаться в СИЗО до 1 июня. Польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции: как утверждает ведомство, на Украине россиянину могло грозить до 10 лет тюремного заключения. Варшавский суд первой инстанции принял решение об экстрадиции Бутягина, защита которого собиралась обжаловать это постановление.
Бутягин был освобожден в рамках обмена, состоявшегося на белорусско-польской границе. Возвращение археолога удалось благодаря многоэтапной операции, проведенной во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии. По информации агентства БелТА, обмен проходил по формуле «пять на пять», в нем участвовали граждане РФ, Белоруссии и других стран СНГ.