«Кровавая бойня»: в Нидерландах сорвали план нападения на королевскую семью

Правоохранительные органы Нидерландов задержали мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на наследную принцессу Амалию и ее сестру принцессу Алексию. Об этом сообщает Algemeen Dagblad.
По данным следствия, задержанному уроженцу Гааги 33 года. Подготовку к преступлению мужчина начал в феврале. Во время обыска у него были обнаружены два топора с выгравированными именами принцесс и нацистскими символами.
Полиция также нашла у подозреваемого записки с упоминанием дочерей монарха и планами устроить «кровавую бойню». Первое судебное заседание по делу назначено на 4 мая.
Ранее KP.RU сообщал, что полиция Сербии задержала двоих подозреваемых, которые готовили покушение на президента Александра Вучича и его семью. Мужчины 1975 и 1983 годов рождения были арестованы по подозрению в подготовке «нападения на конституционный порядок».