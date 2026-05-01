Мост на Сахалин нужно строить, несмотря на цену — Путин

В Москве прошла встреча президента Владимира Путина с представителями коренных малочисленных народов России. Как сообщает пресс-служба президента, в ходе общения была затронута тема строительства моста на Сахалин.
Беседуя с сахалинцем, потомком айнов и нивхов Андреем Кафканом, Владимир Владимирович поинтересовался: «Мост на Сахалин будем строить?». Андрей Кафкан ответил, что это «было бы замечательно». Мост ждут не только островитяне, но и многие жители материковой части России.
«Дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту — вот самое дорогое. Но всё равно сделать нужно», — резюмировал президент.
О строительстве моста через Татарский пролив задумывались ещё при Сталине. К идее вернулись в 2018 году: Владимир Путин поручил просчитать сметную стоимость объекта. В 2024 году было заявлено о сильном удорожании стройки.