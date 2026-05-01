Школы Иркутской области закрывают год — стала известна дата Последнего звонка

IrkutskMedia, 1 мая. Последние звонки в школах Иркутской области прозвучат 26 мая: именно к этой дате планируют завершить учебный год для учеников с 1 по 11 класс, чтобы уже с 27 мая школьники ушли на летние каникулы до 31 августа. Решение принято в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения России — для унификации учебного процесса и обеспечения полноценного отдыха детей перед новым учебным годом, сообщает пресс-служба облправительства.
Региональное министерство образования довело до школ Приангарья рекомендации федерального ведомства, подчеркнув необходимость соблюдения единых сроков окончания учебного года в целях обеспечения общих подходов к организации учебного процесса.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил значимость летних каникул для восстановления детей после учебной нагрузки.
«Полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре. Наша задача — создать условия, при которых каждый ребёнок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития. Для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря, где они смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях, мастер-классах», — сказал Сергей Кравцов.
В свою очередь, министр образования Иркутской области Максим Парфенов уточнил детали проведения школьных мероприятий. По его словам, торжественные линейки, посвящённые Последнему звонку, для выпускников 9-х и 11-х классов также состоятся 26 мая.
После этого у старшеклассников останется несколько дней на подготовку к государственной итоговой аттестации: экзаменационная кампания стартует 1 июня для 11-классников и 2 июня — для 9-классников.
Ранее на площадке иркутской гимназии № 44 прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (18+). Экзамен написали 35 человек — родители учеников школ областного центра. Свои знания вместе с ними в очередной раз проверил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.