Школы Иркутской области закрывают год — стала известна дата Последнего звонка

IrkutskMedia, 1 мая. Последние звонки в школах Иркутской области прозвучат 26 мая: именно к этой дате планируют завершить учебный год для учеников с 1 по 11 класс, чтобы уже с 27 мая школьники ушли на летние каникулы до 31 августа. Решение принято в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения России — для унификации учебного процесса и обеспечения полноценного отдыха детей перед новым учебным годом, сообщает пресс-служба облправительства.