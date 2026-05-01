В Хабаровске на стадионе Ленина пройдет Первомайский митинг-концерт

В Хабаровске в пятницу на стадионе имени Ленина состоится Первомайский митинг-концерт с участием губернатора Хабаровского края. — сообщает МАХ-канал «Хабаровский край».
Начало мероприятия запланировано на 13:00 на сцене возле УКСК. В рамках часовой программы выступят творческие коллективы города. Также в митинге примут участие председатель краевого объединения профсоюзов и мэр Хабаровска.
В течение дня на площадке будут работать тематические зоны. Посетителям представят продукцию местных производителей в рамках проекта «Сделано в Хабаровском крае», а также площадку национальной кухни с участием «Ассамблеи народов Хабаровского края», где можно будет примерить костюмы и сделать фото.
Кроме того, запланированы спортивные локации для детей, фотозоны и выставка, посвящённая специальной военной операции.
Впервые на мероприятии будет представлена «Аллея профсоюзов», которая познакомит участников с деятельностью профсоюзного движения в регионе. Девиз Первомая в этом году — «Солидарность трудящихся России — единство страны!». — сообщает МАХ-канал «Хабаровский край».