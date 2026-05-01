В Дагестане построят новое жилье для людей из потенциальных зон подтопления

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 1 мая — РИА Новости. Новое жилье планируется построить в Дагестане для переселения людей, проживающих в потенциально опасных зонах подтопления, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Меликов.

Пятого апреля в Махачкале во время дождя из-за подмыва грунта произошло обрушение многоквартирного жилого дома на улице Айвазовского — трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Из четырех соседних домов эвакуированы около 300 человек, пострадавших нет.

«Есть такие амбициозные программы, на которых я настаиваю, — это проработать и реализовать возможность строительства новых жилых массивов, участков, поселений для переселения людей из оползневых и потенциально опасных зон подтопления», — сказал Меликов, отвечая на вопрос о решениях для профилактики последствий при подобных происшествиях.

Глава Дагестана подчеркнул, что сейчас необходимо обеспечить людей всеми положенными компенсациями за повреждение или утрату жилья при подтоплениях, оползнях и обвалах скал, которые произошли в регионе в конце марта — начале апреля.

Кавказский инвестиционный форум прошел в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости — информационный партнер форума.

