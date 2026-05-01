Разведывательный беспилотник США повреждён при полёте над Персидским заливом

Стратегический разведывательный беспилотник США MQ-4C Triton получил повреждения во время полета над Персидским заливом. Об этом сообщили американские военно-морские силы.
Как следует из заявления, инцидент случился в прошлый понедельник. Дрон сумел вернуться на базу самостоятельно. Данные о том, что именно произошло и какие повреждения получил аппарат, отсутствуют.
Согласно информации авиационного портала Military Air Tracking Alliance, дрон взлетел с базы Муваффак Салти в Иордании. ЧП случилось с ним в акватории южного Персидского залива — вблизи Катара.
На днях военные силы Ирака и США сбили дрон у посольства США в Багдаде. До этого здание посольства США в Багдаде загорелось после атаки дрона.
В свою очередь командование США оснащает корабли пусковыми ракетными установками Hellfire для защиты от дронов.