Разведывательный беспилотник США повреждён при полёте над Персидским заливом

Американский MQ-4C Triton вернулся на базу самостоятельно после повреждения вблизи Катара.

Источник: Комсомольская правда

Стратегический разведывательный беспилотник США MQ-4C Triton получил повреждения во время полета над Персидским заливом. Об этом сообщили американские военно-морские силы.

Как следует из заявления, инцидент случился в прошлый понедельник. Дрон сумел вернуться на базу самостоятельно. Данные о том, что именно произошло и какие повреждения получил аппарат, отсутствуют.

Согласно информации авиационного портала Military Air Tracking Alliance, дрон взлетел с базы Муваффак Салти в Иордании. ЧП случилось с ним в акватории южного Персидского залива — вблизи Катара.

На днях военные силы Ирака и США сбили дрон у посольства США в Багдаде. До этого здание посольства США в Багдаде загорелось после атаки дрона.

В свою очередь командование США оснащает корабли пусковыми ракетными установками Hellfire для защиты от дронов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше