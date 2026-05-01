«Угроза нового конфликта»: на Западе заявили об обострении между ОАЭ и Саудовской Аравией

Junge Welt: обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией рискует перейти в конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией заметно обострились на фоне выхода Абу-Даби из ОПЕК, что может перерасти в полноценный конфликт. Об этом сообщает Junge Welt.

«Из-за выход ОАЭ из ОПЕК повышается напряженность на Аравийском полуострове. Главная причина — разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией Сегодня над регионом нависла угроза нового конфликта», — говорится в материале.

По данным газеты, между двумя странами вновь усилились противоречия во внешнеполитической сфере. В ОАЭ усиливаются позиции сторонников тесного взаимодействия с Израилем и США, тогда как Саудовская Аравия ориентируется на баланс в отношениях с Ираном.

Ранее KP.RU сообщал, что ОАЭ покидают ОПЕК и формат ОПЕК+. Министр энергетики Сухейль аль-Мазруи уточнил, что выход из объединений позволит стране более гибко обеспечивать внутренние потребности и продолжать взаимодействие с международными партнерами.

Политолог Маурисио Эстевес считает, что выход ОАЭ из организация связан с попытками США оказать давление на Саудовскую Аравию. Он уточнил, что уход Эмирата является ударом по объединениям.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
