«Угроза нового конфликта»: на Западе заявили об обострении между ОАЭ и Саудовской Аравией

«Из-за выход ОАЭ из ОПЕК повышается напряженность на Аравийском полуострове. Главная причина — разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией Сегодня над регионом нависла угроза нового конфликта», — говорится в материале.
Ранее KP.RU сообщал, что ОАЭ покидают ОПЕК и формат ОПЕК+. Министр энергетики Сухейль аль-Мазруи уточнил, что выход из объединений позволит стране более гибко обеспечивать внутренние потребности и продолжать взаимодействие с международными партнерами.
Политолог Маурисио Эстевес считает, что выход ОАЭ из организация связан с попытками США оказать давление на Саудовскую Аравию. Он уточнил, что уход Эмирата является ударом по объединениям.
