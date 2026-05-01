Суд Хабаровска арестовал троих подозреваемых в подрыве

Кировский районный суд г. Хабаровска рассмотрел ходатайства следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для трёх фигурантов дела о подрыве в селе Князе Волконское Хабаровского района. Подозреваемые обвиняются в причинении смерти людям и действиях, направленных на дестабилизацию работы органов власти. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Оперативное сопровождение расследования осуществляет УФСБ России по Хабаровскому краю. Срок заключения под стражу установлен на два месяца, до 28.06.2026.
Один из фигурантов скрылся за пределами РФ, в отношении него мера пресечения избрана заочно. В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательной базы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru