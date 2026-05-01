История Большого Уссурийского — история российско-китайских отношений

Сегодня к острову Большой Уссурийский, который находится на Амуре в непосредственной близи от краевой столицы, приковано внимание не только властей Хабаровского края, но и, без преувеличения, всего Дальнего Востока и федерального центра. Остров превращается в ключевую точку российско-китайского сотрудничества: с 2026 года здесь стартуют масштабные инвестиционные проекты на сумму более 50 млрд рублей и начинается создание агрокластера, планируется открытие грузопассажирского пункта пропуска и строительство филиала национального центра «Россия» — и это лишь малая часть амбициозных планов, превращающих территорию в новый центр притяжения. Каким Большой Уссурийский был 50 или 100 лет назад, рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня».
Остров сокровищ.
Весной 1976 года на Большом Уссурийском острове, в месте слияния Амура и Уссури, строители рыли котлован бульдозером. Внезапно в свежей земле они заметили два целых старинных глиняных сосуда. Это была счастливая случайность, ведь к тому моменту, по словам ученых, строительные работы уже разрушили около полутора сотен древних погребений.
Уже летом того же года археологический отряд под руководством новосибирского археолога Виталия Медведева начал масштабные раскопки, которые продолжались до 1979 года. Так научный мир познакомился с Корсаковским могильником, названным так по близлежащему селу Корсаково.
Некрополь представлял собой грунтовый могильник площадью более четырех тысяч квадратных метров. Археологам удалось исследовать 386 захоронений — это самое крупное захоронение чжурчжэней в Приамурье. Согласно одной из версий, именно в плену у них будущий великий завоеватель Чингисхан постигал азы военного дела.
Могильник оказался невероятно щедрым на артефакты. В могилах были найдены разнообразные предметы, отражающие быт, культуру и воинственность этого народа: железные и костяные наконечники стрел, наконечники копий, ножи-кинжалы, мечи-палаши, а также элементы конской упряжи, керамические сосуды (как ручной, так и станковой работы), поясные бляшки и другие украшения. Среди наиболее интересных находок — позолоченная пайцза (верительная табличка, служившая пропуском или знаком отличия).
По словам самого Виталия Медведева, к моменту начала раскопок могильник был уже фактически уничтожен строительной техникой. Сегодня его точное местоположение на российской части острова могут обозначить лишь приблизительно. Однако есть надежда, что когда-нибудь на этом месте появится музей или памятник, посвященный ушедшему в небытие легендарному народу.
От Айгуни до Пекина.
До середины XIX века территория вдоль Амура и Уссури находилась под влиянием империи Цин (Китай), но четкой границы не существовало. Российская империя, заинтересованная в укреплении позиций на Дальнем Востоке, начала целенаправленно осваивать эти земли. Ключевую роль в этом процессе сыграл Николай Николаевич Муравьев, генерал‑губернатор Восточной Сибири, которому впоследствии пожаловали вторую фамилию — Амурский.
В середине XIX века был подписан ряд договоров, определивших судьбу Большого Уссурийского острова.
В 1858 году между Российской империей и империей Цин был подписан Айгуньский договор.
Как рассказывает заведующая научно-исследовательским отделом истории Гродековского музея Анна Аверина, по этому договору левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России. Правый берег (включая территории современного Китая) оставался за Цинской империей. Река Амур становилась зоной свободного плавания для судов обеих стран.
Подписанный позже Тяньцзиньский трактат дополнял Айгуньский договор и расширял права России в регионе, в том числе в торговле и дипломатии. Однако вопрос о территориях от реки Уссури до Тихого океана оставался нерешенным.
Пекинский договор 1860 года окончательно закрепил границу между Россией и Китаем. Граница прошла по реке Амур, а затем — по реке Уссури. Это означало, что территории к северу от Уссури, включая Большой Уссурийский остров, переходили под контроль Российской империи.
После закрепления острова за Россией в 1860 году началось его постепенное освоение. Однако процесс шел медленно, и тому были веские причины. Остров часто подвергался наводнениям из‑за близости к Амуру и Уссури. Это затрудняло строительство постоянных поселений и развитие сельского хозяйства. Местные жители (как русские, так и китайцы) продолжали использовать остров для сенокосов и выпаса скота, не обращая внимания на формальную границу. На острове не было дорог, мостов или укреплений, которые могли бы способствовать его активному заселению.
На страже Хабаровска.
Военные действия русско-японской войны 1904 — 1905 гг. затронули весь Дальний Восток. Хотя непосредственно на острове боевых действий не было, он имел стратегическое значение как пункт наблюдения и снабжения. Усилилось военное присутствие — на острове появились посты охраны.
— На острове и в окрестностях проживало немало китайских подданных, занимавшихся торговлей, рыболовством и сезонными работами. Это порождало вопросы о контроле границы и правопорядке. Российские власти усилили контроль за перемещением через Амур, чтобы предотвратить незаконную миграцию и контрабанду, — рассказывает Анна Аверина.
В период Гражданской войны Большой Уссурийский остров оказался в эпицентре военно‑политических событий на Дальнем Востоке. Его стратегическое положение — близость к крупному речному пути и Хабаровску — предопределило особую роль в конфликте.
Иностранные войска, особенно японские, активно действовали в районе Амура. Они контролировали ключевые точки на реке, включая подходы к Большому Уссурийскому острову, поддерживали белые формирования, снабжая их оружием и припасами, и даже проводили карательные операции против партизан и сочувствовавших красным местных жителей.
Однако к 1922 году ситуация изменилась. Под давлением Красной армии и партизан японские войска начали покидать регион. Белые формирования либо отступали, либо капитулировали. А после ликвидации Дальневосточной республики Дальний Восток вошел в состав РСФСР, и Большой Уссурийский остров окончательно перешел под контроль советской власти.
Главный фарватер.
В годы Великой Отечественной войны Большой Уссурийский остров использовался как авиаполигон для подготовки летчиков. Здесь советские пилоты отрабатывали навыки бомбометания: они тренировались сбрасывать авиабомбы, корпуса которых были сделаны из бетона, а хвостовое оперение — из железа. Также на острове проводились стрельбища из винтовок.
Эти сведения содержатся в дневнике коренного жителя поселка Уссурийский Андрея Огаркова, документ этот был обнаружен на чердаке его дома в 2018 году.
Кстати, существует легенда (а может быть, и вовсе не легенда) о том, что на острове Большой Уссурийский пекли невероятно вкусный хлеб, и хабаровчане на речных трамвайчиках, которые активно сновали по Амуру, с удовольствием ездили на левый берег реки за этим хлебом.
А еще одна легенда гласит, что поселок на острове в народе звали «Чумным». Якобы там захоранивали павший от чумы скот. Правда, как признается Анна Аверина, ни подтвердить это, ни опровергнуть сейчас нельзя.
В послевоенные годы принадлежность острова продолжала оспариваться КНР. Ситуация осложнялась тем, что река Амур и ее протоки периодически меняли русло, из‑за чего очертания острова менялись. Китай этим весьма неплохо пользовался, поскольку это позволяло регулярно сдвигать границу, причем делать это на почти законных основаниях.
После распада СССР Россия и Китай начали новый раунд переговоров. В 1991 году было подписано соглашение о границе на восточном участке, которое подтвердило линию по фарватеру Амура. Однако вопрос о статусе нескольких островов, включая Большой Уссурийский, оставался открытым.
И лишь в 2004 году в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао подписали дополнительное соглашение о российско‑китайской границе. Остров Большой Уссурийский был разделен между странами.
В октябре 2008 года прошла официальная церемония передачи участков, и граница была окончательно демаркирована.
«На него смотрит вся Азия».
С 2026 года Большой Уссурийский остров открывает новую главу своей истории, превращаясь в масштабную трансграничную территорию, где сельское хозяйство, туризм и логистика объединятся в единый экономический кластер.
Фундаментом изменений станет транспортная инфраструктура. Ключевой объект — новая четырехкилометровая дорога, связывающая будущий пограничный пункт пропуска с мостом через Амурскую протоку. Чтобы обезопасить территорию от подтоплений, строители возвели мощную насыпь из 2 млн кубометров песка и 800 тыс. кубометров скальника. Временный пункт пропуска планируют открыть уже в 2026 году, а полноценный запуск намечен на 2028 год.
Главной точкой притяжения станет филиал Национального центра «Россия», который сможет привлекать до 500 тысяч гостей из КНР ежегодно. Концепция сочетает современные технологии и культурный код региона. Архитектурный облик отразит ключевые символы края — Амурские столбы и петроглифы Сикачи‑Аляна. Внутреннее пространство разделят на две зоны: непосредственно выставочную и конгресс-площадку. Главный акцент будет сделан на экспозиции «Путешествие по России» с мультимедийными форматами. Кроме того, в центре расположатся гастроряды, универмаг и детская зона по мотивам «Амурских сказок» Дмитрия Нагишкина с иллюстрациями народного художника РСФСР Геннадия Павлишина.
Ядром архитектурного ансамбля станет Парк Дружбы Народов — первый объект, который увидят посетители. Его площадь составит не менее 30 га. Рядом разместятся смотровые площадки, музеи, этнопарк, технопарк, гостиницы и спа-комплекс, строительство которых начнется уже в 2026 году.
Кроме того, в нынешнем же году на острове стартует посевная на 1,4 тыс. гектаров. Параллельно запускается амбициозный рисоводческий проект, закладывается интенсивный сад с яблонями и абрикосами — и даже виноградники. Тепличное хозяйство вырастет с 1 гектара в 2026 году до 10 гектаров в перспективе, превращая остров в круглогодичный аграрный хаб.
С 1 января Большой Уссурийский остров получил статус Международной территории опережающего развития. Его резиденты могут получить ряд льготных послаблений, в том числе по налогу на прибыль, а также упрощенные проверки и административное сопровождение.
Развитие Большого Уссурийского идет синхронно с китайской стороной. Помимо туризма и сельского хозяйства остров станет площадкой для международных выставок, конференций и совместных научно-образовательных программ.
Проект, на который, по словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, «смотрит вся Азия», к 2028 году обещает превратиться в современный центр международного притяжения, органично сочетающий природу, технологии и межкультурный диалог.