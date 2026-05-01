История Большого Уссурийского — история российско-китайских отношений

Сегодня к острову Большой Уссурийский, который находится на Амуре в непосредственной близи от краевой столицы, приковано внимание не только властей Хабаровского края, но и, без преувеличения, всего Дальнего Востока и федерального центра. Остров превращается в ключевую точку российско-китайского сотрудничества: с 2026 года здесь стартуют масштабные инвестиционные проекты на сумму более 50 млрд рублей и начинается создание агрокластера, планируется открытие грузопассажирского пункта пропуска и строительство филиала национального центра «Россия» — и это лишь малая часть амбициозных планов, превращающих территорию в новый центр притяжения. Каким Большой Уссурийский был 50 или 100 лет назад, рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня».