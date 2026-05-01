В Хабаровском крае арестовали троих по делу о подрыве в Князе-Волконском

Один фигурант скрылся за границей, мера пресечения избрана заочно.

В Хабаровске Кировский районный суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трёх фигурантов уголовного дела. — сообщает МАХ-канал «Суды Хабаровского края».

По версии следствия, они причастны к подрыву, повлёкшему гибель человека, а также к дестабилизации деятельности органов власти в селе Князе-Волконское Хабаровского района.

Оперативное сопровождение расследования осуществляет УФСБ России по Хабаровскому краю.

Суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 28 июня 2026 года. В отношении одного из фигурантов решение принято заочно: он, по данным суда, скрылся за пределами России. — сообщает МАХ-канал «Суды Хабаровского края».