В Хабаровском крае арестовали троих по делу о подрыве в Князе-Волконском

В Хабаровске Кировский районный суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трёх фигурантов уголовного дела. — сообщает МАХ-канал «Суды Хабаровского края».
По версии следствия, они причастны к подрыву, повлёкшему гибель человека, а также к дестабилизации деятельности органов власти в селе Князе-Волконское Хабаровского района.
Оперативное сопровождение расследования осуществляет УФСБ России по Хабаровскому краю.
Суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 28 июня 2026 года. В отношении одного из фигурантов решение принято заочно: он, по данным суда, скрылся за пределами России. — сообщает МАХ-канал «Суды Хабаровского края».