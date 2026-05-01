Минпросвещения поддержало запрет на досмотр участников ЕГЭ-2026

В Министерстве просвещения РФ заявили, что одобряют утвержденные Рособрнадзором правила досмотра на ЕГЭ. Согласно этим правилам, организаторы и сотрудники охраны не имеют права физического контакта ни с экзаменуемыми, ни с их личными вещами.
«Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников единого государственного экзамена (ЕГЭ)», — пояснили в министерстве.
Накануне Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников на ЕГЭ. Если металлодетектор сработает, участнику ЕГЭ предложат по своему желанию либо положить сработавший предмет в камеру хранения, либо передать его сопровождающему.
При этом глава ведомства Анзор Музаев признал систему ЕГЭ неидеальной. Как подчеркнул Музаев, существующая модель ЕГЭ, несмотря на критику, гарантирует выпускникам из любых регионов равные возможности и обеспечивает честный отбор в высшие учебные заведения.