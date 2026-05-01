Минпросвещения поддержало запрет на досмотр участников ЕГЭ-2026

В Министерстве просвещения РФ заявили, что одобряют утвержденные Рособрнадзором правила досмотра на ЕГЭ. Согласно этим правилам, организаторы и сотрудники охраны не имеют права физического контакта ни с экзаменуемыми, ни с их личными вещами.