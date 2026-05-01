Пациент подорвал себя и врача в Национальном центре онкологии в Баку

Мужчина устроил поножовщину в больнице Махачкалы, ранив хирурга и травматолога. Один из врачей находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики. Преступник попытался сбежать, но его поймали. Мужчина был под воздействием наркотических препаратов и объяснил свой поступок тем, что хирург якобы отказался лечить его мать. Но в прокуратуре эту информацию опровергли. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого нападения.