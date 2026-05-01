Пациент подорвал себя и врача в Национальном центре онкологии в Баку

В Национальном центре онкологии Минздрава Азербайджана в Баку пациент подорвал самодельное взрывное устройство. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило агентство Azertag.
По информации Генпрокуратуры, 37-летний пациент с онкологией Мубариз Сахиб оглу Алиев попытался убить врача Насирова Асифа Акиф оглу. В результате пациент погиб, медик тяжело ранен.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и о хранении взрывчатых устройств, сказано в статье.
Мужчина устроил поножовщину в больнице Махачкалы, ранив хирурга и травматолога. Один из врачей находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики. Преступник попытался сбежать, но его поймали. Мужчина был под воздействием наркотических препаратов и объяснил свой поступок тем, что хирург якобы отказался лечить его мать. Но в прокуратуре эту информацию опровергли. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого нападения.