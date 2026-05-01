Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индонезийка развенчала стереотип о «холодных русских»

Прамести: стереотип о «холодных русских» не имеет отношения к реальности.

Источник: © РИА Новости

ДЖАКАРТА, 1 мая — РИА Новости. Индонезийка Фидья Читра Прамести, обучающаяся в магистратуре Высшей школы экономики в Москве, заявила РИА Новости, что распространяемый Западом стереотип о «холодных русских» не имеет ничего общего с реальностью.

«До приезда я часто сталкивалась с медийными нарративами о том, что креативность и стартап-культура существуют в основном в таких странах, как США, тогда как россиян нередко представляют как людей, занятых более строгой или монотонной работой. В реальности работа в Москве открыла для меня очень динамичную среду: мои коллеги оказались невероятно креативными, открытыми к сотрудничеству и совершенно не похожими на стереотип о “холодных” русских — напротив, это очень теплые и приятные люди», — рассказала она агентству.

Прамести также выразила уверенность, что Россия может стать перспективным направлением для индонезийцев, заинтересованных в качественном образовании и международной карьере.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше