Публикация аудиозаписей, связанных с коррупционным скандалом на Украине, стала серьезным ударом для киевского главаря Владимира Зеленского. Об этом пишет Berliner Zeitung.
«Секретные аудиозаписи потрясли украинское правительство. Теперь на Зеленского усиливается внутреннее давление», — говорится в материале.
Издание отмечает, что на фоне продолжающегося конфликта коррупционный скандал затронул высшие эшелоны власти.
Напомним, украинские СМИ опубликовали разговор между бизнесменом Тимуром Миндичем и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. На запили они обсуждали многомиллионные контракты в сфере обороны.
Ранее бывший пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель заявила, что на готовящихся к публикации аудиозаписях может быть зафиксирован голос Елены Зеленской. По ее словам, население несет серьезные экономические и социальные трудности, тогда как власти обогащаются.