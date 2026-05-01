ЛДПР предложила бесплатно предоставлять россиянам землю для строительства жилья

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается бесплатно предоставлять гражданам России земельные участки для строительства жилья или ведения личного хозяйства с последующим оформлением в собственность. Документ, направленный на отзыв в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР предлагает с 2028 года давать каждому россиянину бесплатный участок — до 0,5 га на 5 лет, а через 4,5 года — оформить его в собственность», — сказал ТАСС Слуцкий.
Согласно законопроекту, подать заявление на получение участка смогут совершеннолетние граждане, в том числе семьи. Документы можно будет направлять в электронном виде через «Госуслуги» или МФЦ.
Также предлагается ввести ограничения на дальнейшее распоряжение землей. Так, продать или подарить участок родственникам нельзя будет в течение 10 лет, другим людям — в течение 25 лет. Сделки в пользу иностранцев и компаний с иностранным участием будут запрещены.
Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на развитие индивидуального жилищного строительства, поддержку личных подсобных хозяйств и вовлечение свободных земель в оборот.
«Семьи смогут решить жилищный вопрос без огромных кредитов — построить дом и завести хозяйство на своей земле, а не в тесной квартире. Молодежь останется в родных городах и селах вместо отъезда в мегаполисы», — добавил Слуцкий.