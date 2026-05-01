Кремлевский повар раскрыл секрет идеального шашлыка

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Для приготовления идеального шашлыка потребуется говяжья вырезка, лук, растительное масло и белое сухое вино для маринада, в котором мясо должно находиться не менее шести часов, рассказал РИА Новости бывший генеральный директор комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
«Конечно, каждый выбирает мясо для себя — кому-то нравится шашлык из говядины, кому-то из свинины, кто-то использует баранину, кто-то любит индейку или куриные крылышки. Я могу сказать, что шашлык из говяжьей вырезки получится очень нежным», — рассказал Бухаров.
Для маринада он советует взять растительное масло из расчета 50 граммов на один килограмм мяса, в такой же пропорции добавить сухое белое вино, нарезанный кольцами лук, который предварительно можно промариновать в уксусе, а также соль и перец. Часть лука Бухаров советует превратить в кашицу и смазать мясо для эффекта карамелизации.
Мариновать мясо необходимо не меньше шести часов в холодильнике. При жарке важно быстро поджарить мясо до корочки, но не пересушить его.
«Корочка сохраняет внутри весь сок и нежность мяса. Это зависит от вашего чутья. Ведь в мангале нет никаких датчиков или термометров, важен ваш опыт», — добавил Бухаров.