В Хабаровске осудили экс-министра образования края за злоупотребление

Суд признал нарушение при изменении условий концессионного соглашения.

В Хабаровске Центральный районный суд вынес приговор бывшему министру образования и науки Хабаровского края по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.

Суд установил, что при реализации концессионного соглашения на строительство школы в микрорайоне «Строитель» в рамках нацпроекта «Образование» было подписано дополнительное соглашение, исключившее обязательное условие о банковской гарантии по авансовым платежам.

По версии надзорного ведомства, это привело к тому, что бюджетные средства были перечислены концессионеру без должного обеспечения их возврата, а часть денег использована не по целевому назначению. Объект в эксплуатацию не введён, сумма средств превысила 506 млн рублей.

Суд пришёл к выводу, что вина подсудимой доказана, а доводы защиты не нашли подтверждения в материалах дела.

Экс-министр признана виновной по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и запретом занимать должности на госслужбе сроком на 2 года, — сообщает МАХ канал Суды Хабаровского края.

Приговор в законную силу не вступил.