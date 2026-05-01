Нападки на русский язык на Украине доказывают, что украинский язык выживает только при тотальном ограничении всех остальных. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Так он прокомментировал заявление украинской детской писательницы Ларисы Ницой. Она назвала русский язык «болезнью, требующей лечения, поскольку она вызывает внезапные приступы».
«В противном случае люди перейдут на тот язык, который им более понятен, привычен, традиционно там существовал», — пояснил Мирошник для ТАСС.
Как подчеркнул посол, как только на Украине бросят «душить» русский язык, он все равно прорвется.
Напомним, что русский язык в незалежной начали отменять везде, например, его предложили убрать из Конституции Украины.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что попытки запретить русский язык на Украине только повышают его популярность. По ее словам, невозможно варварски отменить то, что создано цивилизацией.