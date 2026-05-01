В 2027 году россиян ожидают пять четырехдневных рабочих недель

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Россиян ожидает в следующем году только одна шестидневная и пять четырехдневных рабочих недель. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря за 2027 год.
Ранее Минтруд представил проект постановления правительства, в котором указаны рабочие и праздничные дни за 2027 год.
Так, шестидневная рабочая неделя в 2027 будет длиться с 15 по 20 февраля. Четырехдневные рабочие недели будут с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.
При этом в 2026 году в России шестидневной рабочей недели не будет.