Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки, пишут СМИ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев покинул Россию после отставки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля подписал распоряжение об освобождении Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Буцаева назначили замглавы Минприроды в марте 2025 года, до этого он занимал должность гендиректора Российского экологического оператора (РЭО).
«Ушедший в отставку с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии бывший руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев покинул Россию, об этом “Ведомостям” рассказали три источника: один — близкий к следствию, два — в госструктурах. По их сведениям, Буцаев после распоряжения об отставке 22 апреля оперативно уехал из России через Минск», — пишет газета.
«Ведомости» отмечают, что ранее анонимные Telegram-каналы и источники сообщали о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева. Также, по словам одного из собеседников издания, возбуждены уголовные дела в отношении топ-менеджеров РЭО Екатерины Степкиной и Максима Щербакова.
Как отмечает издание, Степкина занимала должность заместителя гендиректора по стратегическому развитию и инвестициям, а Щербаков — финансового директора, при этом, по словам источника, близкого к следствию, Буцаев упоминается в материалах уголовных дел.
«Компания проинформирована, что в отношении ее сотрудников ведутся следственные мероприятия, сообщил “Ведомостям” представитель РЭО. Деятельность ППК РЭО продолжается в штатном режиме, заверил собеседник», — пишет газета.