Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки, пишут СМИ

«Ушедший в отставку с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии бывший руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев покинул Россию, об этом “Ведомостям” рассказали три источника: один — близкий к следствию, два — в госструктурах. По их сведениям, Буцаев после распоряжения об отставке 22 апреля оперативно уехал из России через Минск», — пишет газета.