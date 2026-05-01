В Госдуме назвали самые распространенные схемы мошенников

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Самыми распространенными схемами телефонных мошенников в России остаются звонки о «безопасном счете», инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи, при этом злоумышленники активно используют социальную инженерию, имитацию банков и правоохранительных органов, а также технологии искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
«Главная ставка делается на давление, срочность и имитацию официальных источников — банков, правоохранительных органов, госуслуг. В результате жертва сама передает деньги или доступ к своим счетам», — сказал Немкин.
Он отметил, что в России структура кибермошенничества во многом повторяет общемировые тренды: более 90% преступлений по-прежнему завязаны на социальной инженерии — когда злоумышленники не взламывают системы, а «взламывают» поведение человека.
«Наиболее распространенным сценарием остается так называемая “защита средств” или “безопасный счет”. Мошенники представляются сотрудниками банка или силовых структур и убеждают человека, что его деньги находятся под угрозой — якобы оформляется кредит, идет попытка списания или проводится “операция по выявлению преступников”, — добавил депутат.
По словам Немкина, под этим предлогом гражданина заставляют срочно перевести средства на подконтрольные злоумышленникам счета, и часто схема усложняется: сначала звонит «оператор связи» или «служба безопасности», затем подключаются «следователи».
«На втором месте — инвестиционные мошенничества, которые активно маскируются под легальные финансовые инструменты. Через рекламу в интернете и социальных сетях людям обещают быстрый доход от вложений в акции, криптовалюту или “уникальные платформы”, — рассказал он.
Парламентарий пояснил, что после регистрации с жертвой связывается «персональный менеджер», который сопровождает процесс инвестирования и показывает фиктивный рост доходности, однако при попытке вывести средства возникают «комиссии», «налоги» или блокировки, а затем связь с мошенниками обрывается.
«Третья по распространенности схема — фальшивые онлайн-продажи. Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров по заниженной цене — от электроники и автозапчастей до аренды жилья. Основная цель — получить предоплату или полную оплату до передачи товара. После получения денег продавец исчезает», — сообщил Немкин, подчеркнув, что особую опасность представляют сделки вне официальных площадок и попытки перевести общение в мессенджеры.
Ключевая проблема, как уточнил член думского комитета, заключается в том, что мошеннические сценарии становятся все более многоступенчатыми и психологически выверенными, а преступники используют утечки данных, подмену номеров, элементы социальной инженерии и даже технологии искусственного интеллекта для имитации голосов и документов.
«В этих условиях критически важно развивать цифровую грамотность граждан, внедрять системные антифрод-решения и усиливать координацию между банками, операторами связи и государственными структурами», — подытожил он.